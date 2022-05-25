Маневри ЗСУ на Донбасі не є відступом, – Міноборони

Речник Міноборони Олександр Мотузяник стверджує, що ситуація на сході України є динамічною і непростою, саме тому українським військам доводиться вести маневрену оборону. Про це він заявив під час брифінгу 25 травня.

Іноземний журналіст поцікавився, чи можна говорити про те, що зараз на Донбасі російська армія просувається вперед, а українська – змушена відступати. Відповідаючи на це запитання, Олександр Мотузяник сказав, що таке трактування не є коректним.

«Безумовно, на деяких окремих напрямках російські угруповання мають тимчасовий тактичний успіх. І в принципі це не є таємницею. Але те, що українські війська там відступають, – це абсолютно неправильне трактування цих дій. На окремих ділянках українські підрозділи ведуть маневрену оборону, тобто де можна відійти в сторону, змінити позиції, а за настанням сприятливих умов провести контрнаступальні дії.

Там є певні території і населені пункти, які можуть переходити з рук в руки. Там дуже динамічна ситуація, тому я не підтверджую трактування того, що українська армія начебто там відступає. Це абсолютно не так», – підкреслив речник Міноборони України.

Нагадаємо, напередодні голова ЛОВА Сергій Гайдай заявив, що зараз для Луганщини почались чи не найважчі часи за всю війну, адже російські війська наступають на усіх напрямках одночасно. Постійні обстріли не вщухають.

Загалом на Луганський напрямок, за даними голови ОВА, рф скинула близько 20 батальйонно-тактичних груп, а на вже окуповані території стягнули купу вертольотів і важкого озброєння.

росіяни активно обстрілюють так звану «дорогу життя» – трасу Лисичанськ – Бахмут. Проте станом на 25 травня вона не заблокована, доступ до Луганщини є.

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