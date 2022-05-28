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Військові розповіли про успіхи на передовій з гаубицями Caesar

Наталя Дуляба

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Артилеристи бригади «Запорізька Січ» знищили техніку окупантів разом із боєкомплектом за допомогою самохідних артилерійських установок нового покоління Caesar. Про це йдеться на сторінці угруповання Об’єднаних сил у Facebook.

Українські артилеристи, освоївши французькі САУ Caesar, вже ефективно нищать російських окупантів. Військові не уточняють, де саме, втім, вочевидь, йдеться про схід України.

Успішно попрацювали 155-мм снарядами по ворожих позиціях три бойові екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ». Вони знищили два російські танки, дві бойові машини десанту та вантажівку з боєкомплектом.

«Все швидко і чітко. Прибули на позицію, 50 секунд – «До бою», дальність – 22 110 метрів, 4-5 пострілів за хвилину, 55 секунд – «Відбій». Зникли», – так описують військові свою роботу на гаубицях Caesar.

Нагадаємо, про те, що французькі гаубиці Caesar з’явилися на передовій, наприкінці травня повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, це озброєння наші військові опанували фактично за пару годин.

САУ Caesar – це французька самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях. Вона уражає противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. Саме на такій відстані знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника, тому їхнє знищення знижує його наступальний потенціал.

Гаубиця Caesar обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. За хвилину здійснює 5 високоточних пострілів. До установки можна використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовують у країнах НАТО.

Як повідомляв Львівський портал, українські військові на передовій вже воюють трьома видами іноземної артилерії 155 мм, ще один вид нещодавно тільки надійшов. При цьому артилерія зразка НАТО на озброєнні ЗСУ вже переважає над радянською. Також міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна очікує на протикорабельні ракети Harpoon.

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