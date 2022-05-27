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На Харківщині десантники збили російський «Алігатор»

Ольга Денисяка

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27 травня на Харківщині українські десантники знищили черговий російський бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор». Про це йдеться у Facebook Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 «Алігатор» збили військовослужбовці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сили України. Ворожий гвинтокрил знищили в районі Харківщині, застосувавши переносний зенітно-ракетний комплекс «Перун».

Загалом на бойовому рахунку воїнів ДШВ ЗС України це вже 67 повітряна ціль.

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 206 літаків та 170 гелікоптерів російських військ.

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