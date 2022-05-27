На Харківщині десантники збили російський «Алігатор»

27 травня на Харківщині українські десантники знищили черговий російський бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор». Про це йдеться у Facebook Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 «Алігатор» збили військовослужбовці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сили України. Ворожий гвинтокрил знищили в районі Харківщині, застосувавши переносний зенітно-ракетний комплекс «Перун».

Загалом на бойовому рахунку воїнів ДШВ ЗС України це вже 67 повітряна ціль.

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Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 206 літаків та 170 гелікоптерів російських військ.

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