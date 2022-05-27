ЗСУ знищили ще 150 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 29 750 військових, 206 літак та 170 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 27 травня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 29 750 осіб,

танків ‒ 1 322 од,

бойових броньованих машин ‒ 3 246 од,

артилерійських систем – 623 од,

РСЗВ ‒ 201 од,

засоби ППО ‒ 93 од,

літаків – 206 од,

гелікоптерів – 170 од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 226 од,

кораблі /катери ‒ 13 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 503,

Крилаті ракети – 115;

Спеціальна техніка ‒ 43.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.