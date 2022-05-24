За три місяці ЗСУ знищили 29 350 військових рф

За три місяці від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія позбулася вже 29 350 своїх військових, 1302 танки, 205 літаків, та низки іншої техніки. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 24 травня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу ‒ близкьо 29350 (+150) осіб ліквідовано

танків ‒ 1302 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 3194 (+28) од,

артилерійських систем – 606 (+2) од,

РСЗВ ‒ 201 (+0) од,

засоби ППО ‒ 93 (+0) од,

літаків – 205 (+1) од,

гелікоптерів – 170 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 480 (+4),

крилаті ракети ‒ 112 (+2),

кораблі /катери ‒ 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2213 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку. Всі дані ще уточнюються.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані

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