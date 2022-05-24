Резніков розповів про результати зустрічі «Рамштайн-2»

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що країни, які готові допомагати Україні у війні з росією, утворюють справжню коаліцію у форматі «Рамштайн». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«”Рамштайн” стає справжньою коаліцією вільного світу на підтримку України. Тішить, що кількість країн-учасниць збільшується, серед континентів не представлена тільки Антарктида… Усі учасники зустрічі висловили непохитну підтримку Україні у війні з росією і висловили захоплення героїзмом та професіоналізмом наших Збройних Сил, стійкістю всього українського народу», – саме так першочергово Олексій Резніков прокоментував онлайн-зустріч «Рамштайн-2».

Україна поінформувала партнерів про ситуацію на фронті та зміни, які сталися з моменту проведення першої зустрічі на американській базі у Німеччині.

«Ми констатували прогрес у постачанні 155-мм артилерії та окреслили першочергові потреби українських захисників. Якщо на першій зустрічі ключовими словами були «timing» і «transition», цього разу додалося ще слово «coordination». Ми зосередимо свої зусилля на тому, щоб міжнародна підтримка давала максимальний ефект», – підкреслив міністр оборони України.

Країни-партнери оголосили про нові способи підтримки, які можуть суттєво змінити хід війни в Україні. Йдеться про нові види озброєння, адже Олексій Резніков відзначив, що сподівається на наступній зустрічі у червні доповісти про його застосування.

«Так, серед іншого, ми вже отримали підтвердження щодо посилення нашої берегової оборони. Зокрема, мова йде про пускові установки і протикорабельні ракети Harpoon. Рішення було знайдено завдяки об’єднанню зусиль декількох наших країн-партнерів. Також йшлося і про інші приємні сюрпризи, які посилять потужність української армії, і будуть неприємними для ворога. Але про це згодом», – наголосив Резніков.

Олексій Резніков поіменно подякував міністрам оборони країн, що продовжують підтримувати Україну, надавати озброєння, боєприпаси та іншу допомогу. Окремо він висловив вдячність США їхнє «зоряне лідерство» та закон про ленд-ліз.

Нагадаємо, 23 травня група із понад 40 країн світу знову зібралась, щоб обговорити подальшу оборонну підтримку України. Онлайн-зустріч проходила у форматі, започаткованому 26 квітня 2022 року на авіабазі «Рамштайн» завдяки лідерству США і міністру оборони Ллойду Остіну.

Україну на цій другій зустрічі представляли міністр оборони Олексій Резніков, заступник головнокомандувача Збройних Сил України Євген Мойсюк та заступник начальник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

По завершенню зустрічі західні писали про те, що військову допомогу Україні нададуть 20 країн. Зокрема, відомо про готовність Данії поставити пускову установку Harpoon і ракети для захисту лінії узбережжя. Чехія передасть Україні бойові гелікоптери, танки й ракетні системи.

Третя зустріч така зустріч міністрів оборони щодо України відбудеться вже очно у Брюсселі 15 червня.

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