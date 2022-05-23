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Україні нададуть військову допомогу 20 країн

Анастасія Диняк

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На другому засіданні Контактної групи з оборони України, яке відбулося 23 травня, 20 з 47 країн-партнерок оголосили про нові пакети оборонної допомоги для України. Про це пише CNN.

Так, Данія заявила про готовність надати пускову установку Harpoon і ракети для захисту лінії узбережжя. Чехія передасть Україні бойові гелікоптери, танки й ракетні системи.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, загалом 20 країн заявили про «нові пакети допомоги в галузі безпеки». Зокрема йдеться про  артилерійські боєприпаси, системи берегової оборони, танки та іншу бронетехніку.

«Інші виступили з новими зобов’язаннями щодо навчання Збройних сил України та підтримки її військових систем», – додав він.

Зауважимо, третє засідання Контактної групи з України відбудеться 15 червня у Брюсселі.

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