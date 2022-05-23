На Харківщині 40 дітей провели понад 2 місяці у підвалі

ЗСУ звільнили село на Харківщині, де близько 170 місцевих мешканців понад два місяці у підвалі дитячого садочку. Серед них було 40 дітей. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Так, українські військові звільнили 24 населені пункти на Харківщині. На початку травня вдалося відтіснити російських окупантів з села Кутузівка. Там у підвалі дитсадка понад два місяці переховувалися 170 осіб. Серед них були 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років.
«Українські військові, які звільняли село, надали першу допомогу місцевим, ділилися з ними всім необхідним – водою, їжею, одягом. Наш обов’язок – захистити свій народ і свою державу. І ми його з честю виконуємо», – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Львівський портал раніше, аналітики американського Інституту дослідження війни заявили, що Україна виграла битву за Харків, адже російські військові, ймовірно, вирішили повністю покинути свої позиції.
Також з 5 травня на Харківському напрямку повідоммляли про 23 звільнені населені пункти.
За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексія Громова, метою російських загарбників, як і раніше, є вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
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Фото: Arsen Fedosenko
Анастасія Диняк