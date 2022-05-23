На Харківщині 40 дітей провели понад 2 місяці у підвалі

ЗСУ звільнили село на Харківщині, де близько 170 місцевих мешканців понад два місяці у підвалі дитячого садочку. Серед них було 40 дітей. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Так, українські військові звільнили 24 населені пункти на Харківщині. На початку травня вдалося відтіснити російських окупантів з села Кутузівка. Там у підвалі дитсадка понад два місяці переховувалися 170 осіб. Серед них були 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років.

«Українські військові, які звільняли село, надали першу допомогу місцевим, ділилися з ними всім необхідним – водою, їжею, одягом. Наш обов’язок – захистити свій народ і свою державу. І ми його з честю виконуємо», – йдеться у повідомленні.