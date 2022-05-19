За два тижні на Харківщині звільнили 23 населені пункти

Упродовж останніх двох тижнів на Харківському напрямку звільнено від загарбників 23 населених пункти. Про це заявив бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, передає Укрінформ.

«На Харківському напрямку з 5 травня вже звільнено 23 населених пункти з-під російської окупації. Ворог намагається стримати наступ наших військ. росія не припиняє обстріли Чернігівської та Сумської областей, щоб відвернути наші сили від основних напрямків», – повідомив Громов.

За його словами, метою російських загарбників, як і раніше, є вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні бойових дій на сході нашої країни. Його декларована мета так званого другого етапу спеціальної операції залишається без змін: це окупація Донецької та Луганської областей в межах адміністративних кордонів. Так, на даний час на Донецькому напрямку угруповання противника намагається вести наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення. Противник наносить вогневе ураження із застосування мінометів, артилерійських систем, РСЗВ при підтримці авіації з метою завдання втрат нашим військам, виснаження нашого особового складу, руйнування фортифікаційних споруд наших підрозділів», – сказав Громов.

Наразі активні бойові дії тривають на Сєвєродонецькому, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Ворог поступово втрачає наступальні спроможності. Також зберігається ймовірність ведення бойових дій на інших напрямках, щоб не допустити перекидання наших сил.

В акваторіях Чорного та Азовського морів зберігається загроза ракетних ударів по території України з корабельного складу росії. Також кораблі загарбників блокують цивільне судноплавство, а з метою імітації загрози висадки морського десанту противник постійно здійснює провокативні дії, додав бригадний генерал.

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