МЗС росії допускає обмін бійців з «Азовсталі»

Заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко допустив обговорення з Україною обміну захисників Маріуполя. Про це пише Українська правда з посиланням на пропагандистські Риа Новости.

Незважаючи на те, що Руденко допустив можливість обміну військових, які боронили «Азовсталь», жодної додаткової інформації він не надав.

Водночас зауважимо, що раніше член російської переговорної групи й депутат Держдуми рф Леонід Слуцький заявив, що російська влада «вивчить питання» обміну затриманого народного депутата Віктора Медведчука на захисників Маріуполя, але згодом «передумав».

Як повідомляв Львівський портал, 16 травня із території «Азовсталі» у тимчасово окупованому Маріуполі вивезли 53 важкопоранених військових лікарні у місті Новоазовськ на Донеччині, яке перебуває теж під окупацією. Там українцям мають надати всю необхідну медичну допомогу. Ще 211 захисників гуманітарним коридором евакуювали в захоплене росіянами селище Оленівка на Донеччині.

Віце-прем’єрка Ірина Верещук заявила, що після стабілізації стану важкопоранених українських військових із «Азовсталі» їх обміняють на російських військовополонених.

Зі свого боку в Міноборони наголосили, що іншої формули порятунку українських захисників «Азовсталі» немає.

Тим часом у росії хочуть визнати українського полку «Азов» терористичною організацією і заборонити обмін його бійців.

Західні ЗМІ писали, що 17 травня з «Азовсталі» виїхали щонайменше 7 автобусів з українськими бійцями під контролем російських окупантів. 256 захисників, включно з 51 пораненим, вивезли в колонію в Оленівці. Українських бійців будуть допитувати.

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