Минулих протиріч між Україною та Польщею більше немає, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що з 24 лютого 2022 року, відколи росія почала свій повномасштабний наступ, колишніх протиріч між Україною та Польщею більше не стало. Про це він сказав 22 травня під час свого виступу у Верховній Раді.

У залі українського парламенту, крім народних депутатів, був присутній також і президент Польщі Анджей Дуда. Під час свого виступу Володимир Зеленський зауважив, що, росія, почавши повномасштабну війну, зруйнувала своєрідне «сховище» минулих суперечностей між Україною та Польщею.

«Їх більше немає. В один день стало зрозуміло, що всі ці суперечності не мають сили, коли є сила такої загрози. Загрози виживанню наших народів: України, Польщі, народів Європи», – сказав він.

Глава держави підкреслив, що 24 лютого 2022 року змінило і Україну, і Польщу, тож у найтемніші часи українці й поляки єднаються «міцно і стають пліч-о-пліч попри минулі чвари й “туманності”».

«Ми захищаємо спільний для нас всесвіт під назвою «Свобода й незалежність» у часи, коли хтось чинить варварство космічного масштабу. Такого ж масштабу сьогодні сягає розуміння, взаємодія, дружба й братерство України та Польщі. 24 лютого ми почали писати новий том нашої історії. Важливо – нашої спільної історії. Єдність наших народів має тривати вічність. Її ніколи більше не має паплюжити ворожнеча», – наголосив Володимир Зеленський.

Водночас він нагадав, що Польща є одним з лідерів не тільки у підтримці Україні, а й у захисті і просуванні санкцій проти росії. За словами Зеленського, абсолютна більшість поляків підтримує ембарго на енергоресурси з рф.

«Вірю, що лідерство Польщі допоможе на загальноєвропейському рівні затвердити те, що наші народи вже розуміють. Єдність наших народів має залишитися постійною величиною. Ні тепер, ні в майбутньому ніхто не має права порушити цю єдність. Ні наші політики, ні ворожі агенти, ні навіть члени журі на Євробаченні», – заявив президент України.

Нагадаємо, 22 травня президент Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до України та виступив у Верховній Раді. Під час своєї тріумфальної промови Дуда цитував «Вічного революціонера» Івана Франка, наголошував на важливості перемоги України й війні, її вступі до ЄС.

Анджей Дуда також згадав і про те, як вороги роками намагалися посварити поляків і українців, спекулюючи на болісних історичних темах, а народні депутати України зі свого боку неодноразово аплодували йому стоячи. Подивитися цей виступ можна за посиланням.

Зі свого боку Володимир Зеленський анонсував надання полякам особливого статусу в Україні та спрощення перетину кордону між Україною та Польщею. Також він заснував відзнаку «Місто-рятівник» для іноземних міст, першим її здобув польський Жешув.

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Фото: Офіс президента