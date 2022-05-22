ОСТАННІ НОВИНИ

Минулих протиріч між Україною та Польщею більше немає, – Зеленський

Наталя Дуляба

|

Президент Володимир Зеленський заявив, що з 24 лютого 2022 року, відколи росія почала свій повномасштабний наступ, колишніх протиріч між Україною та Польщею більше не стало. Про це він сказав 22 травня під час свого виступу у Верховній Раді.

У залі українського парламенту, крім народних депутатів, був присутній також і президент Польщі Анджей Дуда. Під час свого виступу Володимир Зеленський зауважив, що, росія, почавши повномасштабну війну, зруйнувала своєрідне «сховище» минулих суперечностей між Україною та Польщею.

«Їх більше немає. В один день стало зрозуміло, що всі ці суперечності не мають сили, коли є сила такої загрози. Загрози виживанню наших народів: України, Польщі, народів Європи», – сказав він.

Глава держави підкреслив, що 24 лютого 2022 року змінило і Україну, і Польщу, тож у найтемніші часи українці й поляки єднаються «міцно і стають пліч-о-пліч попри минулі чвари й “туманності”».

«Ми захищаємо спільний для нас всесвіт під назвою «Свобода й незалежність» у часи, коли хтось чинить варварство космічного масштабу. Такого ж масштабу сьогодні сягає розуміння, взаємодія, дружба й братерство України та Польщі. 24 лютого ми почали писати новий том нашої історії. Важливо – нашої спільної історії. Єдність наших народів має тривати вічність. Її ніколи більше не має паплюжити ворожнеча», – наголосив Володимир Зеленський.

Водночас він нагадав, що Польща є одним з лідерів не тільки у підтримці Україні, а й у захисті і просуванні санкцій проти росії. За словами Зеленського, абсолютна більшість поляків підтримує ембарго на енергоресурси з рф.

«Вірю, що лідерство Польщі допоможе на загальноєвропейському рівні затвердити те, що наші народи вже розуміють. Єдність наших народів має залишитися постійною величиною. Ні тепер, ні в майбутньому ніхто не має права порушити цю єдність. Ні наші політики, ні ворожі агенти, ні навіть члени журі на Євробаченні», – заявив президент України.

Нагадаємо, 22 травня президент Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до України та виступив у Верховній Раді. Під час своєї тріумфальної промови Дуда цитував «Вічного революціонера» Івана Франка, наголошував на важливості перемоги України й війні, її вступі до ЄС.

Анджей Дуда також згадав і про те, як вороги роками намагалися посварити поляків і українців, спекулюючи на болісних історичних темах, а народні депутати України зі свого боку неодноразово аплодували йому стоячи. Подивитися цей виступ можна за посиланням.

Зі свого боку Володимир Зеленський анонсував надання полякам особливого статусу в Україні та спрощення перетину кордону між Україною та Польщею. Також він заснував відзнаку «Місто-рятівник» для іноземних міст, першим її здобув польський Жешув.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Офіс президента

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів