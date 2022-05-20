Львівські десантники показали, як знищують танки окупантів

19 травня бійці львівської «вісімдесятки» знищили два танки, 10 одиниць бронетехніки та бронетранспортер російських військ. Про це йдеться на сторінці у Facebook 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

«В ході запеклих боїв одним із підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади знищено близько 10 броньованих одиниць техніки, а наш розрахунок ПТРК “Стугна” знищив 2 танка і БМП русні», – йдеться в повідомленні.

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У Командуванні десантно-штурмових сил ЗСУ також опублікували відео, як львівські десантники спалили два російських танки. На відео показано, як десантники застосовують проти ворожої броньованої техніки сучасні український протитанково-ракетний комплекс «Стугна» та американський «Джавелін». Подивитись відео можна тут.

Додамо, що напередодні самохідний артилерійський підрозділ 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ успішно показав, як знищує російських окупантів на одному з важливих напрямків.

Також Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал розповідав, як двоє військовослужбовців 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ викрили місце дислокації окупантів на півдні і, ризикуючи власним життям, допомогли побратимам їх ліквідувати.

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