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«За Маріуполь! За Старичі! За Львів!»: львівська 80-ка показала, як знищує окупантів

Ольга Денисяка

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Самохідний артилерійський підрозділ 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ успішно знищує російських окупантів на одному з важливих напрямків. За два місяці бригада ліквідувала чимало загарбників, десяток броньованих машин, склад з боєприпасами та ще низку ворожої техніки. Про це йдеться у Facebook 80-ої окремої десантно-штурмової бригади.

«“Це вам за Маріуполь! За Старичі! За Львів! За Франківськ!”… Артилеристи-десантники діють чітко, приховано та злагоджено, наносячи вогневе ураження противнику там, де він його не очікує», – розповідають у десантно-штурмовій бригаді.

За два місяці відсічі широкомасштабної збройної агресії проти України підрозділ вже знищив чимало бронетехніки та живої сили окупантів. Зокрема:

  • десяток броньованих машин,
  • один танк,
  • дві БМП,
  • склад з боєприпасами,
  • взводний опорний пункт (разом з особовим складом),
  • укріплений блок-пост противника.

Нещодавно Львівський портал повідомляв, що львівська 80-ка розгромила росіян, які збирались розстріляти жителів на Миколаївщині.

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