«За Маріуполь! За Старичі! За Львів!»: львівська 80-ка показала, як знищує окупантів

Самохідний артилерійський підрозділ 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ успішно знищує російських окупантів на одному з важливих напрямків. За два місяці бригада ліквідувала чимало загарбників, десяток броньованих машин, склад з боєприпасами та ще низку ворожої техніки. Про це йдеться у Facebook 80-ої окремої десантно-штурмової бригади.

«“Це вам за Маріуполь! За Старичі! За Львів! За Франківськ!”… Артилеристи-десантники діють чітко, приховано та злагоджено, наносячи вогневе ураження противнику там, де він його не очікує», – розповідають у десантно-штурмовій бригаді.

За два місяці відсічі широкомасштабної збройної агресії проти України підрозділ вже знищив чимало бронетехніки та живої сили окупантів. Зокрема:

десяток броньованих машин,

один танк,

дві БМП,

склад з боєприпасами,

взводний опорний пункт (разом з особовим складом),

укріплений блок-пост противника.

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Нещодавно Львівський портал повідомляв, що львівська 80-ка розгромила росіян, які збирались розстріляти жителів на Миколаївщині.

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