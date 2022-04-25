«За Маріуполь! За Старичі! За Львів!»: львівська 80-ка показала, як знищує окупантів

Самохідний артилерійський підрозділ 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ успішно знищує російських окупантів на одному з важливих напрямків. За два місяці бригада ліквідувала чимало загарбників, десяток броньованих машин, склад з боєприпасами та ще низку ворожої техніки. Про це йдеться у Facebook 80-ої окремої десантно-штурмової бригади.
«“Це вам за Маріуполь! За Старичі! За Львів! За Франківськ!”… Артилеристи-десантники діють чітко, приховано та злагоджено, наносячи вогневе ураження противнику там, де він його не очікує», – розповідають у десантно-штурмовій бригаді.
За два місяці відсічі широкомасштабної збройної агресії проти України підрозділ вже знищив чимало бронетехніки та живої сили окупантів. Зокрема:
- десяток броньованих машин,
- один танк,
- дві БМП,
- склад з боєприпасами,
- взводний опорний пункт (разом з особовим складом),
- укріплений блок-пост противника.
Нещодавно Львівський портал повідомляв, що львівська 80-ка розгромила росіян, які збирались розстріляти жителів на Миколаївщині.
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Ольга Денисяка