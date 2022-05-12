Як львівські десантники допомогли знищити пункт дислокації росіян

Двоє військовослужбовців 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ викрили місце дислокації окупантів на півдні і, ризикуючи власним життям, допомогли побратимам їх ліквідувати. Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.

Випадок стався нещодавно під час підготовки штурмового підрозділу «вісімдесятки» до наступальної операції на південному напрямку. Двом військовим із позивними Технар і Малий, доручили провести дорозвідку і виявити спостережні пости противника та місця його дислокації.

Висунувшись вперед десантники згодом помітили, що у сусідній лісосмузі знаходяться спостережні пости ворога. Зафіксувавши їх, хлопці вирішили далі вести розвідку і непомітно обійти цю локацію з флангу, щоб зібрати ще більше інформації про ворога.

Незабаром розвідники натрапили на те, що шукали, – на пункт дислокації росіян, який вони облаштували на фермі. В ангарі вони розмістили свої бронемашини, а в одному з приміщень засів особовий склад окупантів. Територію ферми охороняв вартовий, тому Технар і Малий прийняли рішення його тихо ліквідувати.

«Помітивши відсутність вартового, окупанти занепокоїлись. Аби відвлікти противника і безпечно відійти, десантники кинули у двір ферми кілька ручних гранат. У ворога зчинилась паніка. Рашисти, вирішивши, що на них напала потужна ДРГ ЗСУ, відкрили хаотичний, неприцільнй вогонь», – розповідають у «вісімдесятці».

На щастя, ворожі кулі не зачепили львівських десантників і вони зуміли дещо відійти вбік, сховавшись у «зеленці». Після цього вони негайно передали у штаб координати ферми, аби побратими могли нанести артилерійський удар.

«Хлопці знаходились всього в 100 метрах від скупчення ворога. Тому, повідомляючи про локацію окупантів, розвідники фактично викликали артилерійський вогонь на себе. Є така фраза, знайома з фільмів про Другу світову: “Викликаю вогонь на себе”. Власне, приблизно так і робили наші десантники вже у цій війні. Щоб відважитись на таке, треба мати неабияку мужність, твердість, мотивованість», – підкреслюють у бригаді.

Втім задум Технаря і Малого вдався, а ризик – виправдав себе. Ланка розвідка – артилерія спрацювала чітко. Артилеристи десантно-штурмових військ, завдавши удару по фермі, успішно ліквідували близько 30 росіян та кілька одиниць їхньої техніки.

За виконання цього завдання і проявлену мужність та відвагу десантників нагородили орденами «За мужність». Хоча самі військові кажуть, що не здійснили жодного подвигу, а просто «виконали свою роботу».

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Фото: 80 бригада ДШВ