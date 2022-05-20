Контрнаступ ЗСУ може початися у червні, – голова Луганської ОВА

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай припускає, що контрнаступ українських військових може розпочатися у червні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами посадовця, Луганщина – форпост, який стримує просування російських військ далі в інші області. Щодня ворог нещадно обстрілює її території з усього наявного озброєння, дотримуючись тактики «випаленої землі». Втім Луганщина повинна вистояти доти, доки Збройні Сили України не зможуть перейти у контрнаступ.

«Ми тримаємось уже майже три місяці. І поки ми тримаємось та стримуємо цю орду, наші війська отримують зброю з-за кордону, освоюють її, перегруповуються. Тому я думаю, що вже в червні ми побачимо контрнаступ», – відзначив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, російські окупанти щодня знищують у середньому 50 будинків у Луганській області. Зараз близько 50 тисяч мешканців змушені виживати під нещадними обстрілами ворога без світла, газу, води і мобільного зв’язку. Люди готують їжу на багатті, а у містах душі довелося облаштувати біля під’їздів.

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