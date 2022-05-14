На Луганщині росіяни знищують по 50 будинків щодня

Російські окупанти знищують щодня близько 50 будинків у Луганській області. Про це в Телеграмі заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, вчора росіяни зруйнували більше 50 будинків у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад, у Лисичанську влучили в будівлю заводу. Приблизно таку кількість житла в цих громадах «втрачаємо щодня».

Гайдай зазначив, що слідом за містом Попасна росіяни знищують й прилеглі населені пункти.

« Їм не потрібні люди та їх домівки – виключно територія, яку ворог перетворює на пустелю. Половина із 30 обстрілів протягом 13 травня зафіксована саме там. Зранку мали щонайменше п’ять зруйнованих будинків у Троїцькому, п’ять – у Вікторівці, 11 – у Комишувасі. Вдень: п’ять – у Новозванівці, п’ять – у Врубівці, 10 – у Золотому. Ближче до вечора: по п’ять у Тошківці та Катеринівці», – повідомив голова ОВА.

Крім того, впродовж дня пошкоджень зазнали сім багатоповерхівок у Сєвєродонецьку та одна в Рубіжному, де також зруйновані два приватні будинки. У Лисичанську в результаті артилерійського обстрілу росіян сталося руйнування адміністративної будівлі заводу гумових технічних виробів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.