«Укрпошта» показала, як виглядатиме марка із відомою фразою про «русский корабль»

«Укрпошта» оголосила переможця народного голосування за ескіз для поштової марки «Русский военный корабль, иди на#уй!». Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.

Переможцем стала робота українського художника Boris Groh. На його ескізі зображений український військовий, який показує середнього пальця військовому кораблю.

За цю роботу користувачі соцмереж віддали понад 1700 голосів, загалом участь у голосуванні взяли 8000 людей.

«Залишається лиш завершити організаційні питання та передати ескіз у друк. Тож не будемо гаяти часу, беремось до роботи, щоб найближчим часом ви вже змогли скористатися маркою й відправили тому, кому потрібно», – кажуть в «Укрпошті».

Друге і третє місця у конкурсі посіли ці ескізи:

Нагадаємо, конкурс на ілюстрацію марки про те, куди потрібно йти «русскому кораблю», викликав справжній ажіотаж, адже «Укрпошта» отримала понад 500 ескізів. Із двадцяткою найкращих можна ознайомитися тут.

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