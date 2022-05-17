Швеція підписала заяву про вступ до НАТО

Голова Міністерства закордонних справ Швеції підписала заяву Швеції про вступ до Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомляє шведський суспільний мовник Sveriges Television.

Так, голова Міністерства закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що заявка країни буде подана разом із заявкою Фінляндії. Також вона додала, що процес вступу займе до року, за їхніми очікуваннями.

«Це здається великим, це здається серйозним, таке відчуття, що ми робимо те, що, на нашу думку, найкраще підходить для Швеції», – сказала Лінде.

Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо оголосив у неділю, що його країна офіційно подасть заявку на членство в НАТО. За його словами, це «максимізує» безпеку країни.

Того ж дня владна Соціал-демократична партія Швеції ухвалила рішення про вступ країни до НАТО. Однак у партії висловила застереження щодо ядерної зброї та розміщення на території Швеції постійних баз Альянсу.

У понеділок, 16 травня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не погодиться на членство Фінляндії та Швеції в НАТО. Причина цьому – їхні санкції проти Туреччини.