Маріуполю загрожує спалах холери. ВООЗ уже готує вакцину

Всесвітня організація охорони здоров’я готується до потенційного спалаху холери на тимчасово захоплених територіях, особливо в Маріуполі, де пошкоджено багато комунікацій. Про це заявила менеджерка ВООЗ із питань інцидентів в Україні доктор Доріт Ніцан, пише Укрінформ.

«Багато труб пошкоджено і ми отримуємо від наших партнерів на місцях, неурядових організацій, які працюють удень і вночі, інформацію, що там болото на вулицях, нечистоти та питна вода перемішуються», – сказала вона.

За словами Ніцан, у ВООЗ це оцінюють як величезну загрозу виникнення багатьох інфекцій, включно з холерою. Менеджерка організації поінформувала, що вони готують протихолерні комплекти, вакцини і тісно співпрацюють з неурядовими організаціями і партнерами, які можуть прибути до Маріуполя, щоб підтримати людей.

Крім того, європейський регіональний директор ВООЗ доктор Ганс Клюге, який також висловив занепокоєння з приводу потенційного спалаху холери, зазначив, що організація вже заздалегідь розміщує вакцину від холери у хабі в Дніпрі.

Як повідомляв Львівський портал, ще на початку травня українська розвідка заявила, що росія готується до епідемії холери у прикордонних областях. Не виключено, що кремль може звинуватити Україну у «застосуванні біологічної зброї».

Додамо, що холера – це гостра діарейна інфекція, що виникає при вживанні харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139.

Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і при побутових контактах. Без належного лікування може призвести до смерті.

Джерелом збудника інфекції є людина – хворий або носій вібріонів. Детальніше про хворобу читайте за цим посиланням.

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