росія готується до епідемії холери в прикордонних з Україною областях, – розвідка

У рф почали підготовку до епідемії холери у прикордонних областях. Не виключено, що у планах кремля – чергові провокації та звинувачення України у «застосуванні біологічної зброї». Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.

Головний державний санітарний лікар росії Анна Попова підписала постанову «Про додаткові заходи щодо профілактики холери». Особливу увагу приділяють додатковим профілактичним заходам у прикордонних з Україною регіонах: Брянську, Курську, Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях, Краснодарському краю та окупованому Криму.

Керівникам територіальних управлінь федеральної служби з питань нагляду у сферах захисту прав споживачів і добробуту людини («Роспотребнадзор») доручено:

до 15 травня підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру, посилити контроль за торговельними об’єктами, місцями масового скупчення людей, а також поінформувати населення про заходи з профілактики хвороби;

до 1 червня забезпечити готовність медичних установ до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок необхідних для цього препаратів.

«Ймовірно, наприкінці травня – початку червня керівництво рф може вдатись до провокацій у прикордонних з Україною районах. Відповідальність за це традиційно спробують перекласти на Україну, звинувативши у “застосуванні біологічної зброї”», – каже українська розвідка.

Додамо, що холера – це гостра діарейна інфекція, що виникає при вживанні харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139.

Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і при побутових контактах. Без належного лікування може призвести до смерті.

Інкубаційний період триває від кількох годин до 5 днів. Хвороба зазвичай починається гостро і призводить до різкого зневоднення організму.

Джерелом збудника інфекції є людина – хворий або носій вібріонів. Детальніше про хворобу читайте за цим посиланням.

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