Інформації про потрапляння ракет по Львову немає, – Садовий

Потужні вибухи, які було чути у Львові – це результат успішної роботи ППО. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає. Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо! Зранку дамо точнішу інформацію. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!», – повідомив Андрій Садовий.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у ніч на вівторок, 17 травня, о 00.24 год. у Львові почали лунати сирени повітряної тривоги. Аналогічні попередження з’явилися також у районах Львівщини. Повітряна тривога завершилась ракетною атакою росії по Львівщині.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що Росія атакувала «військовий об’єкт» майже на кордоні із Польщею. Спрацювала ППО.

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