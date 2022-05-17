ОСТАННІ НОВИНИ

Росія атакувала «військовий об’єкт» майже на кордоні із Польщею. Спрацювала ППО

Андрій Котенський

|

Росія знову обстріляла об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району. Успішно спрацювала система протиповітряної оборони. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Дякую ППО за роботу! Знову обстріляний об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею. Більше інформації зранку. Не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Спокійної ночі», – повідомив Максим Козицький.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у ніч на вівторок, 17 травня, о 00.24 год. у Львові почали лунати сирени повітряної тривоги. Аналогічні попередження з’явилися також у районах Львівщини. Повітряна тривога завершилась ракетною атакою росії по Львівщині.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів