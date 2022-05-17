Росія атакувала «військовий об’єкт» майже на кордоні із Польщею. Спрацювала ППО

Росія знову обстріляла об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району. Успішно спрацювала система протиповітряної оборони. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Дякую ППО за роботу! Знову обстріляний об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею. Більше інформації зранку. Не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Спокійної ночі», – повідомив Максим Козицький.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у ніч на вівторок, 17 травня, о 00.24 год. у Львові почали лунати сирени повітряної тривоги. Аналогічні попередження з’явилися також у районах Львівщини. Повітряна тривога завершилась ракетною атакою росії по Львівщині.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.