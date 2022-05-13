Під час першого суду російський окупант визнав свою провину

В Києві стартував перший судовий процес щодо воєнних злочинів окупантів в Україні: росіянина Вадима Шишимаріна звинувачують у вбивстві цивільного на Сумщині. Про це пише Українська правда.

Справу слухатиме колегія Солом’янського райсуду Києва. 13 травня вона призначила провадження до розгляду. Наступне засідання відбудеться 18 травня.

Росіянину видали безкоштовного адвоката та перекладачку. Йому інкримінують дві статті: вбивство та порушення законів і звичаїв війни.

Поки ані підсудний, ані його захисник не озвучували свою позицію.

Водночас прокурор Ярослав Ущапівський розповів, що під час слідства Шишимарін визнав свою провину, розкаявся і співпрацював зі слідством.

Прокурор стверджує, що вину російського армійця доводять не лише його слова, а й експертизи і покази свідків. Серед іншого, слідство вилучило зброю, з якої стріляв Шишимарін, а також зброю інших людей, які були з ним у машині.

Зазначимо, йдеться про 21-річного росіянина Вадима Шишимаріна. Він служив у 4 танковій Кантемирівській дивізії Московської області. Був командиром відділення танкової дивізії.

За даними слідства, 28 лютого Шишимарін убив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед й говорив по телефону.

Згодом росіянина взяли в полон, де він й зізнався у вбивстві мирного українця на Сумщині. Це було одне із перших зізнань у вбивстві цивільних, яке дали полонені російські військові.

Як писав Львівський портал, нещодавно правоохоронці встановили особу першого окупанта, якого обвинувачують у вбивствах мирних мешканців Бучі, – командира підрозділу нацгвардії рф Сергія Колоцея.

Згодом двом військовослужбовцям рф із Бурятії Баясхалану Шультумову та Павлу Аганаєву заочно оголосили підозру у порушенні законів і звичаїв війни – вояки били, знущалися та грабували мешканців Київщини.

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Фото: УП