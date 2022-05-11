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Першого окупанта судитимуть за вбивство цивільного

Ольга Денисяка

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До суду скерували обвинувальний акт щодо командира відділення «4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області» 21-річного  Вадима Шишимаріна. За вбивство цивільного на війні йому загрожує довічне ув’язнення. Про це у Facebook повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Слідство встановило, що цей 21-річний російський військовий 28 лютого вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед.

Генпрокурорка розповіла, що перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін розбили наші ЗСУ. Втікаючи, він із ще 4 співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та вкрали його.

«На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля із автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку», – повідомила Венедіктова.

Наразі підозрюваний Шишимарін перебуває під вартою. Прокурорами і слідчими СБУ зібрано достатньо доказів його причетності до порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України. За ці дії йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Раніше цього 21-річного військового з рф схопили в полон, де він розповів, як розстріляв мирного українця, який трапився на шляху окупантів.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці встановили особу першого окупанта, якого обвинувачують у вбивствах мирних мешканців Бучі, – командира підрозділу нацгвардії рф Сергія Колоцея.

Згодом двом військовослужбовцям рф із Бурятії Баясхалану Шультумову та Павлу Аганаєву заочно оголосили підозру у порушенні законів і звичаїв війни – вояки били та грабували мешканців Київщини. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у міжнародний розшук.

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