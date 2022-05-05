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росіяни вивезли з України вже 400 тисяч тонн зерна

Ольга Денисяка

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Мародерство є частиною державної політики росії, яка вкрала на тимчасово зайнятих українських територіях вже близько 400 тис. тонн зерна і солдати якої грабують приватні будинки та крадуть навіть унітази. Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Укрінформ.

«росія вкрала вже близько 400 тисяч тонн зерна з окупованих територій, особливо з Херсонської області. Тож чи варто зараз дивуватися російським солдатам, які грабують українські будинки і крадуть навіть унітази? Очевидно, що мародерство і руйнування є частиною державної політики росії», – заявив Цимбалюк.

Він також додав, що паралельно росія блокує вантажі з українських портів, замінює маршрути судноплавства, методично знищує або викрадає сільськогосподарську техніку. Зокрема, у Рубіжному на Луганщині російські загарбники повністю знищили побудований у 2020 році елеваторний комплекс, який міг зберігати 30 тис. тонн зерна.

Очільник української місії в ОБСЄ також вказав на те, що експропріація росіянами врожаю у фермерів в Україні нагадує злочинну політику радянської влади, яка була відповідальною за масовий штучний голод в Україні 1921-1923 років, Голодомор 1932-1933 років і масовий штучний голодомор 1946-1947 років.

«росія йде по стопах сталіністів, крадучи зерно. Звичайно, багато хто вважав би повторення голоду чимось неймовірним у сучасній Європі. Проте сьогоднішня росія дотримується не лише найгірших сталінських традицій», – заявив Цимбалюк.

На цьому тлі він також вказав на те, що росія вже глибоко погрузла у проголошенні нісенітниць, спрямованих на виправдання варварської агресії проти України.

«Своїми нещодавніми антисемітськими випадами міністр лавров поставив під сумнів існування не лише української нації, а й Голокосту. лавров свідомо образив пам’ять мільйонів євреїв, які загинули від рук нацистів під час Другої світової війни», – додав український дипломат.

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