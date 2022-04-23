Окупанти крадуть в українських фермерів зерно

На Луганщині російські окупанти вимагають в аграріїв почати посівну, щоб потім привласнити собі зібраний урожай. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, у Сватівському районі Луганської області, влада так званої «ЛНР» змушує фермерів розпочати посівні роботи. Врожай окупанти планують забрати собі.

«Аграріїв обіцяють забезпечити паливно-мастильними матеріалами безкоштовно, проте потім зібраний урожай буде націоналізовано на користь окупантів. А фермерам буде належати лише невелика частина вирощеного ними врожаю», – йдеться в повідомленні.

Фермери не приймають пропозицій влада так званої «ЛНР». Вони додають, що на них тиснуть, погрожують конфіскувати сільгосптехніку, посівний матеріал та ув’язнити.

У Херсонській області окупанти спустошили елеватор у селищі Новоолексіївка та вивезли все зерно до окупованого Криму.

Також був помічений потяг, на вагонах якого було написано «зерно». Він виїжджав з півострова через Керченський міст.

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