ООН заявила про блокування мільйонів тонн зерна у портах України

Майже чотири з половиною мільйона тонн зерна заблоковані у портах України. Продукцію неможливо експортувати через закриті морські шляхи на тлі російського військового вторгнення. Про це з посиланням на представника Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартіна Фріка, якого цитує dpa, повідомляє Радіо Свобода.

До початку війни Україна була одним із найбільших у світі експортером пшениці та виробником кукурудзи. Багато країн залежать від постачання української пшениці, зазначають в ООН.

«Голод не повинен бути зброєю», – сказав Фрік. Він закликав відновити постачання українського продовольства до інших країн, щоб пом’якшити глобальну продовольчу кризу.

Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну Росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року.

Різке зростання цін та перебої з поставками поставили під загрозу ситуацію продовольством у країнах Близького Сходу, Африки та деяких регіонах Азії, де населення постійно недоїдає, і де мільйони людей виживають за рахунок хліба, який вони отримують за субсидіями, та дешевої локшини.

Ще наприкінці березня заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що ВМФ Росії блокує доступ до українських портів, позбавляючи Київ можливості експортувати зерно та не даючи 94 кораблям із продовольством вийти в Середземне море.

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