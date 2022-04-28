Канада офіційно визнала дії Росії геноцидом українців

Палата громад Канади одноголосно ухвалила постанову про офіційне визнання дій Росії на території України геноцидом. Про це пише Reuters.

Так, у середу, 27 квітня, законодавці Канада офіційно визнали геноцидом дії РФ в Україні. Депутати заявили, що є «достатні докази системних і масових військових злочинів проти людства», які вчиняються Москвою.

У заяві зазначено, що Росія скоїла низку воєнних злочинів на території України. Серед них масові звірства, систематичні випадки умисного вбивства українських цивільних, осквернення трупів, примусове переміщення українських дітей, катування, фізичні ушкодження, психічні ушкодження та зґвалтування.

Зауважимо, раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що все більше світових лідерів мають визнати дії Росії в Україні геноцидом.

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