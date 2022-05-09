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На пожежі у Львові згоріли машинки-атракціони з-під Оперного

Ольга Денисяка

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Зранку 9 травня на проспекті Свободи у Львові виникла пожежа у приміщенні, де підприємці зберігали машинки-атракціони, які здавали на прокат біля Оперного театру. Електричні машинки на площі 10 кв. м згоріли. Про це повідомляє Львівський портал.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, пожежа сталась близько 07:45 год. на третьому поверсі житлового будинку на пр. Свободи, 41 у Львові. Рятувальники оперативно виїхали на виклик та загасили вогонь, а також вивели на свіже повітря трьох мешканців будинку і собаку.

Згодом депутат Львівської міської ради Володимир Лучишин повідомив, що пожежа сталась у приміщенні, де зберігались скандальні машинки-атракціони, які здають у прокат біля Оперного театру.

«Автопарк згорів. Машинки, які стільки років кошмарили львів’ян і гостей міста, з якими не могли собі дати ради ані поліція, ані муніципалітет, стали причиною нинішньої пожежі на проспекті Свободи, – написав у Facebook Володимир Лучишин.

Як зазначили рятувальники, згоріли електричні машинки, що були розташовані на площі 10 м кв. Крім того пошкоджена сходова клітина та стіни.

Нагадаємо, мерія ще у 2016 році прийняла рішення про заборону та демонтаж атракціонів, які знаходяться у центральній частині Львова у зоні ЮНЕСКО. Зокрема, рішення стосується і електроавтомобілів, які підприємець здає в оренду на проспекті Свободи, 41. Такий вид розваг є небезпечним для здоров’я мешканців і гостей міста, адже було багато випадків, коли дитина на машинці збивала перехожих з ніг (були випадки травмування, госпіталізації).

Горе-підприємця з дитячими машинками неодноразово намагалися прогнати з площі перед Оперним театром. Зокрема, були непоодинокі випадки, коли під час спроби конфіскувати незаконні атракціони власник нападав на «муніципалів».

У мерії своєю чергою розводили руками, мовляв, зробили зі своєї сторони все, аби запобігти незаконним атракціонам біля Оперного театру. І перевели стрілки на патрульну поліцію, закликавши їх контролювати ситуацію.

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