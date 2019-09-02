Власник дитячих машинок біля Оперного театру вдарив «муніципала»

Сьогодні, 2 вересня, працівники ЛКП «Муніципальна Варта» знову вилучали дитячі машинки на площі біля Оперного театру, які підприємці незаконно здавали в оренду. В процесі конфіскації один з власників атракціону вдарив «муніципала». Про це повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

Як йдеться у повідомленні, інцидент трапився близько 15 години.

«У процесі один із організаторів цього бізнесу наніс тілесні ушкодження муніципалу, про що було складено відповідну заяву в райвідділі поліції. Машинки, які використовували для атракціону перед Оперним, були таки вилучені для складання адміністративних матеріалів та скерування їх в суд», – розповідають на «Гарячі лінії міста Львова».

Також зазначається, що Муніципальна варта неодноразово зверталась до організаторів атракціону із зауваженнями та приписами, однак вони продовжували ігнорувати ухвалу мерії Львова.

Нагадаємо, виконавчий комітет Львівської міської ради ще 30 вересня 2016 року прийняв рішення про заборону та демонтаж атракціонів, які знаходяться у центральній частині Львова у зоні ЮНЕСКО. Зокрема, рішення стосується і електроавтомобілів, які підприємець здає в оренду на проспекті Свободи, 41. Такий вид розваг є небезпечним для здоров’я мешканців і гостей міста, адже було багато випадків, коли дитина на машинці збивала перехожих з ніг (були випадки травмування, госпіталізації).