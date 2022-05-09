Байден підписав ленд-ліз для України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Про це повідомила помічниця прессекретаря Білого дому Анжела Перес.

Як писав Львівський портал, 29 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт про ленд-ліз, який дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.

Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок завдяки скороченню бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їхню вартість США пізніше.

Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що програма ленд-лізу допоможе Україні здолати росію.

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