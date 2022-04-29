Президент впевнений, що ленд-ліз допоможе Україні здолати росію

Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість в тому, що програма ленд-лізу допоможе Україні здолати росію. Про це він заявив у відеозверненні ввечері 29 квітня.

«Я вдячний Сполученим Штатам, Президенту Байдену та Конгресу за аналог знаменитої програми ленд-лізу, яка дуже допоможе в боротьбі проти Росії, проти російських загарбників. Яка дуже допомогла в боротьбі проти нацистів у часи Другої світової війни. Я впевнений, зараз ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв’язали війну проти нас на нашій землі», – заявив президент.

Зеленський додав, що ленд-ліз та інші програми підтримки України – це конкретний доказ того, що «свобода й нині уміє захищатися від тиранії».

Нагадаємо, 28 квітня палата представників США ухвалила законопроєкт про ленд-ліз та захист демократії в Україні. Тепер документ має підписати президент США.

У тексті документа йдеться про надання президентові США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для «захисту цивільного населення від російського військового вторгнення» й для інших цілей.

Зазначимо, що програма ленд-лізу була створена під час Другої світової війни: тоді закон про ленд-ліз ухвалив Конгрес США 11 березня 1941 року. Він дозволив США оперативно поповнювати запаси союзників.

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