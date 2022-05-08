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Гуманітарка та розмитнення авто: де на кордоні з Польщею є найбільші черги

Ольга Денисяка

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На українсько-польському кордоні утворились черги з охочих розмитнити та ввезти автомобілі. Про актуальну ситуацію на пунктах пропуску повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Черги на в’їзд в Україну перед пунктами пропуску на Львівщині станом на 18:00:

  • ППр «Угринів» – 200 легкових
  • ППр «Рава – Руська» – 230 вантажних, легкових немає
  • ППр «Грушів» – 460 легкових
  • ППр «Краківець» – 350 легкових та 520 вантажних
  • ППр «Шегині» – 570 легкових та 180 вантажних
  • ППр «Смільниця» – 200 легкових

За інформацією голови ОВА, на Раві-Руській черг з легкових автівок нема, бо там їх не пропускають. Якщо на легкових машинах везуть гуманітарну допомогу, їх на кордоні намагаються пропускати поза чергою, якщо така можливість є. У Краківці та у Шегинях пріоритет надають вантажним автомобілям, оскільки черга там одна.

Заагалом за добу на одному ПП розмитнюють в середньому 50 легкових автівок.

Фахівці Львівської митниці радять: якщо ви повертаєтесь з-за кордону і везете автівку на розмитнення, краще скористатися ПП в Угринові, Смільниці та Грушеві, оскільки там нема черг із вантажівок. Якщо ж ви везете гуманітарну допомогу, краще повертатися в Україну через ПП у Раві-Руській та Краківці.

Раніше Львівський портал повідомляв, що гуманітарні вантажі для наших захисників по кілька днів стоять на кордоні через черги, які утворюються через розмитнення автомобілів для власних потреб за нульовим митом.

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