Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії

Українська митниця не спромоглася ввести анонсовані обмеження і продовжила розмитнення автомобілів для власних потреб українців за нульовим митом на всіх пунктах пропуску. Такі обмеження обіцяли зробити для того, щоб розблокувати гуманітарні вантажі, які застрягли через черги з розмитнення на кордоні. Про це повідомив відомий львівський активіст і волонтер Святослав Літинський на своїй сторінці у Facebook.

За словами Святослава Літинського, розмитнення автомобілів відбувається на всіх пунктах пропуску, а відтак гуманітарні вантажі для наших захисників продовжують по кілька днів стояти на кордоні.

«Якщо хтось чув, і хвалив, що Державна митна служба України впорядкувала проблему та на пунктах пропуску Краковець, Шегині, Рава-Руська не розмитнюють приватні автомобілі, щоб зменшити черги допомоги армії, знайте, це неправда.

Я сам їх хвалив, казав несподівано швидко держава зреагувала та вирішила проблему…

На жаль все, як завжди. І на гарячій лінії 0322589979 це підтвердили, розмитнюють всюди та всі підряд автомобілі і саме через це черга величезна…

Не з нашим щастям. Державні органи продовжують працювати проти держави», – обурений Святослав Літинський.

Тим часом комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики під головуванням Данила Гетманцева розробив Законопроєкт 7311 норми якого можуть повністю скасувати пільгове розмитнення автомобілів.

За даними Auto.24, після прийняття цього законопроєкту в сесійній залі парламенту, підпису президента та публікації в офіційній пресі «нульове розмитнення» буде повністю припинене. Під час ввозу автомобілів знову доведеться сплачувати ввізне мито, акцизний податок та ПДВ. Для вживаних автомобілів ці податки можуть складати від 40 до 100% від ціни цього авто в Європі.

Як відомо, закон, який відміняв мита при ввозі транспортних засобів, почав діяти з 5 квітня 2022 року. Завдяки такому кроку держава мала на меті поповнити парк знищених на війні транспортних засобів, втрати яких нараховувались у кількості близько 200 тисяч одиниць.

Втім, українці дуже активно почали поповнювати власні автопарки, чим створили величезні черги на кордоні. Вони заважали проходу гуманітарних вантажів та вводили шок європейський партнерів, які не розуміли, навіщо українцям в період війни стільки автомобілів. Ситуація була ускладнена ще й тим, що багаті українці ввозили надто дорогі автомобілі. А в Законі не було виписано обмежень щодо ціни автомобілів, на які розповсюджуються пільги.

Раніше Львівський портал повідомляв, що із 25 квітня розмитнити автомобіль для власних потреб з країн Європейського союзу за нульового мита можна буде лише на шести пунктах пропуску.

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