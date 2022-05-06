З «Азовсталі» евакуювали ще 50 цивільних

У п’ятницю, 6 травня, із заводу «Азовсталь» у Маріуполі вдалося евакуювати ще 50 місцевих мешканців, які переховувались там разом із українськими військовими. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

Серед пів сотні нових евакуйованих із «Азовсталі» – жінки, діти та люди похилого віку. За словами Верещук, весь процес затягнувся надовго, адже росіяни продовжували обстріли та провокації.

«Сьогодні ми проводили евакуацію цивільних з «Азовсталі». На зворотному шляху мали забрати людей на «Порт Сіті». На жаль, не встигли, бо цілий день колона була вимушена стояти біля «Азовсталі». Там відбувалися бої та інші провокації. Ворог постійно порушував режим припинення вогню. Тому евакуація проходила вкрай повільно», – пояснила вона.

Водночас міністерка додала, що 7 травня евакуацію в Маріуполі продовжать, в тому числі й з «Азовсталі». Усіх маріупольців просять о 17:00 год. приходити на «Порт Сіті», звідки автобуси вирушать до Безіменного, звідки колона вже наступного дня вирушить до Запоріжжя.

Нагадаємо, 6 травня російські окупанти під час режиму припинення вогню обстріляли евакуаційне авто на території «Азовсталі» у Маріуполі. Відомо про одного загиблого військового та шістьох поранених.

Напередодні з Маріуполя та з заводу «Азовсталь» за участю ООН вдалось евакуювати ще близько 500 людей. Вперше мирних жителів, які разом із військовими ховалися у бункерах заводу, змогли вивезти 1 травня.

Тим часом українські захисники продовжують боронитись на «Азовсталі», незважаючи на прорив окупантів. Там тривають запеклі бої.

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