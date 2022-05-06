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З Маріуполя евакуювали ще 500 цивільних

Ольга Денисяка

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З Маріуполя вдалось вивезти ще майже 500 мешканців міста. Про це повідомив у Телеграмі радник офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, Україна продовжує робити все можливе, аби евакуювати мирних жителів та військових.

«Ми провели черговий етап складної операції по евакуації людей з Маріуполя та «Азовсталі». Можу сказати, що нам вдалося вивезти майже 500 цивільних. Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових. Дякую за допомогу ООН», – заявив Єрмак.

Генсек ООН Антонію Гутерреш також підтвердив, що із заводу «Азовсталь», Маріуполя  та прилеглих районів вдалось провести евакуацію.

«2 колони успішно евакуювали майже 500 людей із заводу «Азовсталь», Маріуполя та прилеглих районів. Я сподіваюся, що подальша координація з Москвою та Києвом призведе до нових гуманітарних коридорів, щоб забезпечити безпечний прохід цивільним особам», – написав Гутерреш у Твіттері.

Зазначимо, що бійці полку «Азов» продовжують битися з переважаючими силами ворога на території меткомбінату Азовсталь в Маріуполі. Війська рф постійно обстрілюють підприємство, у підвалах якого ховаються мирні мешканці, і вже змогли прорватися на його територію.

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