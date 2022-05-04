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Росіянам вдалося прорватися на «Азовсталь»

Анастасія Диняк

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Російські окупанти прорвалися на територію маріупольського заводу «Азовсталь». З українськими військовими немає зв’язку. Про це пише Українська правда.

У вівторок, 3 травня, ворог почав штурм заводу одразу після часткової евакуації цивільних українців. У середу, 4 травня, росіянам вдалося прорватися на територію заводу.

Як повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону, зранку, 4 травня, українські військові, які продовжують обороняти Маріупоь, не змогли вийти на зв’язок.

«На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв’язок. Нема зв’язку, щоб розуміти, що відбувається. Вчора був зв’язок, а сьогодні немає», – сказав він.

Нагадаємо, вчора до Запоріжжя прибули автобуси з понад 150 людьми, яких евакуювали з маріупольської «Азовсталі». Серед них – жінки, діти та люди похилого віку.

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