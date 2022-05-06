Президент Сполучених Штатів Джо Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час спілкування із журналістами на борту президентського літака, пише Європейська правда.

«У понеділок президент підпише Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні на 2022 рік», – сказала Псакі.

Вона підтвердила, що у понеділок Байден візьме участь у відеозустрічі G7, до якої по відеозв’язку також приєднається президент України Володимир Зеленський.

«Вони обговорять останні події у війні Росії проти України та глобальний вплив путінської війни, підтримку України та продемонструють єдність G7 у колективній відповіді», – додала Псакі.

Як писав Львівський портал, 29 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт про ленд-ліз, який дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.

Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок завдяки скороченню бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їхню вартість США пізніше.

Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що програма ленд-лізу допоможе Україні здолати росію.

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