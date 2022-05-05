З Львівської міськради звільнили працівницю, яка вдвічі підняла ціну за оренду квартири

З Львівської міської ради звільнили працівницю, яка після початку повномасштабного вторгнення вдвічі підняла квартирантам ціну за оренду квартири. Про це повідомив у Facebook міський голова Львова Андрій Садовий.

Мер назвав вчинок жінки мародерством і заявив, що «така людина не може працювати у Ратуші». За його словами, жінка сама написала заяву на звільнення.

«Мені розповіли про працівницю міської ради, яка вдвічі підняла квартплату. Ми повідомили їй, що це мародерство, і звільнили. Чи правильно це? Юридично – не дуже. Але жінка сама написала заяву на звільнення. На мою думку, така людина не може працювати в Ратуші», – написав Андрій Садовий.

Зазначимо, що наразі не розголошують ні імені, ні посади працівниці.

Крім того, мер міста розповів про випадки, коли у Львові рієлтори шукають орендарів виключно із західних областей України, оскільки так більш ймовірно, що люди орендуватимуть квартири на довший термін.

«Набрав кілька номерів. Під чужим іменем запитав, чи можуть поселитись родичі зі східних або південних областей. Відповіли, що так. То чому тоді ви пишете, що приймаєте лише із західних? Бо так більша ймовірність, що люди орендуватимуть квартири на довший термін. Ці власники та рієлтори теж вірять, що Україна скоро переможе і всі повернуться додому. А їм тоді прийдеться шукати нових клієнтів», – повідомив міський голова.

Як повіддомляв Львівський портал, на початку пповномасштабної війни у мерії Львова наголосили, що ціни на оренду помешкань, в тому числі для вимушено переміщених осіб, повинні залишатись на довоєнному рівні. Водночас всі орендодавці чи готельєри, які хочуть нажитися у такий складний час, будуть прирівняні у Львові до мародерів.

Про недобросовісних орендодавців, які виставляють завищену ціну на помешкання, просять повідомляти на Гарячу лінію міста 1580. Їх імена виставлятимуть на публічний осуд та передаватимуть до Служби безпеки України.

Також у Львівській області створили спеціального бота, куди можна повідомляти про такі випадки. Бота можна знайти за посиланням в телеграмі: @pos_terminals_bot.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.