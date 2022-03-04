Мешканців Львівщини закликають скаржитись на завищені ціни на оренду в чат-бот

Львівських орендодавців, які у воєнний час завищують ціни на проживання, прирівняли до мародерів. У Львівській області створили спеціального бота, куди можна повідомляти про такі випадки.

Заступник голови Львівської військової обласної адміністрації Юрій Холод заявив, що обдирання завищеними цінами у воєнний час прирівнюється до мародерства.

«Не намагайтесь заробити на чужому горі! Нагадую всім горе-готельєрам, хитрим бізнесменам і власникам житла: не піднімайте зараз ціни», – заявив Юрій Холод.

Бюро економічної безпеки України також готове захищати інтереси кожного українця. Воно створило спеціального Бота, його можна знайти за посиланням в телеграмі: @pos_terminals_bot

Сюди можна надіслати інформацію про те, де і хто вас намагається «обдирати». У повідомленні треба вказати найменування, адресу або ЄДРПОУ торгової точки чи підприємця. Перед відправкою кожного повідомлення натискайте на «/start». Повідомлення є анонімним.

Фахівці будуть оперативно повідомляти Територіальну оборону та фіксувати порушення для подальшого розслідування у мирні часи. Писати бюро економічної безпеки можна також на е-пошту: [email protected]

Як повідомляв Львівський портал, напередодоні мер Львова Андрій Садовий наголосив, що ціни на оренду помешкань, в тому числі для вимушено переміщених осіб, повинні залишатись на довоєнному рівні. Водночас всі орендодавці чи готельєри, які хочуть нажитися у такий складний час, будуть прирівняні у Львові до мародерів.

Про недобросовісних орендодавців, які виставляють завищену ціну на помешкання, просять повідомляти на Гарячу лінію міста 1580. Їх імена виставлятимуть на публічний осуд та передаватимуть до Служби безпеки України.

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