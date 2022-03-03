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Підвищення цін на оренду житла у Львові вважатимуть мародерством

Оксана Попович

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Львівських орендодавців та готельєрів, які у воєнний час завищують ціни на проживання, прирівняли до мародерів. Про такі ганебні випадки просять повідомляти на гарячу лінію міста. Про це сказав міський голова Львова Андрій Садовий, інформує пресслужба Львівської міськради.

Львівський мер наголосив, що ціни на оренду помешкань, в тому числі для вимушено переміщених осіб, повинні залишатись на довоєнному рівні. Водночас всі орендодавці чи готельєри, які хочуть нажитися у такий складний час, будуть прирівняні у Львові до мародерів.

Якщо ви приїхали до Львова, ховаючись від бомбардувань та обстрілів, та хочете орендувати помешкання, а власник цього помешкання виставляє вам захмарну ціну, знайте, це є мародерство. По-перше, ми інформацію про власника зробимо публічною. А по-друге, ми будемо діяти так, як це потрібно робити у часи воєнного стану», – акцентував Андрій Садовий.

Відтак про недобросовісних орендодавців, які виставляють завищену ціну на помешкання, просять повідомляти на Гарячу лінію міста 1580. Їх імена виставлятимуть на публічний осуд та передаватимуть до Служби безпеки України.

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