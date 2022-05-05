Ракетні удари рф не завадили постачанню зброї до України, – Пентагон

Останні ракетні удари рф по критично важливих об’єктах інфраструктури не позначилися на можливостях постачання військової підтримки до України, допомога продовжує надходити. Про це 4 травня заявив під час брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, пише Укрінформ.

«Вони (росіяни – ред.) намагалися уразити те, що, на нашу думку, є критично важливими інфраструктурними цілями на заході (України – ред.), в тому числі об’єкти електропостачання, транспортні вузли тощо. Ми розглядаємо це як їхні спроби підірвати можливості України щодо поновлення своїх сил», – зазначив представник оборонного відомства США.

Він запевнив: попри такі удари Сполучені Штати зберігають усі можливості для постачання військової допомоги, в тому числі систем озброєнь. За словами Кірбі, США й інші західні країни мають багато способів для транспортування необхідної допомоги в Україну.

«Ми знаємо, що матеріали, зброя, боєприпаси потрапляють до рук українців», – наголосив речник Пентагону.

Як повідомляв Львівський портал, ввечері 3 травня на Львівщину летіли шість ворожих ракет. Дві з них збила ППО, три влучили в електричні підстанції залізниці у Львові, ще одна долетіла до Закарпаття і там вразила залізничну електропідстанцію.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що росіяни цілеспрямовано били по залізниці, щоб уразити ланцюжки постачання допомоги з-за кордону.

4 травня росіяни завдали ударів по Харкову, Дніпру, Черкасах. Крім того, вибухи були у Миколаєві та в Броварському районі Київської області.

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