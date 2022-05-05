ОСТАННІ НОВИНИ

Ракетні удари рф не завадили постачанню зброї до України, – Пентагон

Наталя Дуляба

|

Останні ракетні удари рф по критично важливих об’єктах інфраструктури не позначилися на можливостях постачання військової підтримки до України, допомога продовжує надходити. Про це 4 травня заявив під час брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, пише Укрінформ.

«Вони (росіяни – ред.) намагалися уразити те, що, на нашу думку, є критично важливими інфраструктурними цілями на заході (України – ред.), в тому числі об’єкти електропостачання, транспортні вузли тощо. Ми розглядаємо це як їхні спроби підірвати можливості України щодо поновлення своїх сил», – зазначив представник оборонного відомства США.

Він запевнив: попри такі удари Сполучені Штати зберігають усі можливості для постачання військової допомоги, в тому числі систем озброєнь. За словами Кірбі, США й інші західні країни мають багато способів для транспортування необхідної допомоги в Україну.

«Ми знаємо, що матеріали, зброя, боєприпаси потрапляють до рук українців», – наголосив речник Пентагону.

Як повідомляв Львівський портал, ввечері 3 травня на Львівщину летіли шість ворожих ракет. Дві з них збила ППО, три влучили в електричні підстанції залізниці у Львові, ще одна долетіла до Закарпаття і там вразила залізничну електропідстанцію.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що росіяни цілеспрямовано били по залізниці, щоб уразити ланцюжки постачання допомоги з-за кордону.

4 травня росіяни завдали ударів по Харкову, Дніпру, Черкасах. Крім того, вибухи були у Миколаєві та в Броварському районі Київської області.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії

Українська митниця не спромоглася ввести анонсовані обмеження і продовжила розмитнення автомобілів для власних потреб ук...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів