Удари по Львову – це удари по поставках допомоги з-за кордону, – Козицький

3 травня російські війська цілеспрямовано обстріляли Львів ракетами, щоб уразити ланцюжки постачання допомоги з-за кордону. Про це під час брифінгу 4 травня повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає кореспондент Львівського порталу.

У вівторок ввечері, 3 травня, орієнтовно о 20:30 год. по Львову влучили ракети, які росіяни запустили з бомбардувальників у Каспійському районі. Зі шести крилатих ракет ППО збила дві, три влучили в електричні підстанції залізниці у Львові, ще одна ракета долетіла до Закарпаття і там вразила залізничну електропідстанцію.

«Це був цілеспрямований удар по ланцюжках постачання, в тому числі й гуманітарної допомоги з Заходу. Ворог цілеспрямовано бив по підстанціях залізниці», – сказав Максим Козицький.

За його словами, внаслідок ракетних ударів залізничні підстанції зазнали критичних руйнувань, втім служби працюють над їхнім відновленням. Затримка у русі потягів є й досі.

«Удари для тягових підстанцій залізниці були критичними, частково їх вдалося відновити. Досі є затримка руху потягів. Постачання буде відновлюватись, ми зробимо все від нас можливе, щоб Львівщина й надалі була дорогою для вантажів. Щодо логістики, то задіяні всі можливі варіанти і резерви для відновлення руху потягів та можливості перевезення вантажів. Є затримки, але рух є», – додав голова ОВА.

Крім того, через ракетні удари частина Львова залишилась без світла, дві лікарні відразу перевели на резервне живлення. Також у місті могли виникнути часткові перебої з водопостачанням, проте насосну станцію «Львівводоканалу» також перевели на альтернативне живлення.

На Львівщині загалом повністю знеструмленими були близько 12 населених пунктів, ще 5 – частково. Тобто електрики станом на вечір 3 травня не мали близько 250 тисяч мешканців. Станом на ранок 4 травня без світла залишаються наразі ще 2000 людей. Роботи тривають.

Додамо, що під час ракетних ударів по Львову постраждали двоє людей, які перебували біля місць влучання. Їх відразу госпіталізували. Зараз загрози їхньому життю немає.

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