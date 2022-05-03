У вівторок, 3 травня, російські окупанти знову атакували Львівщину. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У середу, 3 травня, під час повітряної тривоги у Львові було чути вибухи.

«За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, мер міста Андрій Садовий повідомив, що наразі в частині міста є перебої з електропостачанням. Голова ОВА заявив, що пошкоджені три електричні підстанції. Зараз працюють над відновленям електропостачання.

За попередніми даними, двоє людей поранені. Їм надається медична допомога.

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