У вівторок, 3 травня, російські окупанти знову атакували Львівщину. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
У середу, 3 травня, під час повітряної тривоги у Львові було чути вибухи.
«За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів», – йдеться у повідомленні.
Окрім того, мер міста Андрій Садовий повідомив, що наразі в частині міста є перебої з електропостачанням. Голова ОВА заявив, що пошкоджені три електричні підстанції. Зараз працюють над відновленям електропостачання.
За попередніми даними, двоє людей поранені. Їм надається медична допомога.
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Анастасія Диняк