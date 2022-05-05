«Парад» у Маріуполі: росіяни хочуть переодягнути цивільних у форму ЗСУ

У Маріуполі 9 травня окупанти хочуть влаштувати «парад полонених». Задля телекартинки дві тисячі цивільних, яких наразі утримують у фільтраційному таборі, перевдягнуть в однострої ЗСУ. Про це в ефірі телемарафону сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пише Укрінформ.

«Майже 2000 чоловіків, які були вивезені з Маріуполя близько чотирьох тижнів тому, утримують у фільтраційній, я б уже казав, тюрмі у селищах Безіменному і Козацькому Новоазовського району. Цим чоловікам кажуть, що їх перевдягнуть в українську форму і залучать до так званого параду полонених в Маріуполі, бо справжніх наших полонених не вистачає для масовості. Буде така гротескна масовка із самих маріупольців для створення пропагандистської “картинки”», – сказав Андрющенко.

За його словами, окупанти активно готуються до святкування 9 травня у Маріуполі: силами мешканців, які працюють за їжу, місто розчищають від завалів, встановили «опудало» жінки з радянським прапором. Наглядати за підготовкою приїжджали навіть «куратори з росії» – заступник адміністрації президента рф і генеральний секретар партії «єдина росія».

Як повідомляв Львівський портал, українська розвідка вже попереджала про плани окупантів влаштувати «парад» на 9 травня у зруйнованому Маріуполі. Тому у місті терміново почали прибирати центральні вулиці від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

Крім того, відомо що з 3 травня у місті Токмак, що в Запорізькій області, окупанти почали масово переодягатися у форму Збройних Сил України. Для цього навіть налагодили пошив форми. Українські військові підозрюють, що ворог готується до провокацій.

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