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Окупанти готують «парад» у зруйнованому Маріуполі

Наталя Дуляба

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У зруйнованому Маріуполі російські окупанти почали готуватись до «параду» на 9 травня. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки міноборони України у Facebook.

В зруйнований Маріуполь прибув Сергій Кирієнко, перший заступник глави адміністрації президента росії, відповідальний за питання внутрішньої політики рф. Саме він віднедавна став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО.

«Основне завдання путінського чиновника – підготовка «урочистих заходів» 9 травня. Відомо, що рашисти відмовляються від проведення «свята» в окупованому Донецьку, в тому числі імітації «військового параду». Наразі в ОРДЛО не проводиться підготовчих робіт з цих питань. Тож Маріуполь, за планами рашистів, має стати центром «урочистостей»», – кажуть у розвідці.

Тому у місті окупанти почали терміново прибирати центральні вулиці від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

Крмі того, триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, в ході якої росіянам демонструватимуть сюжети про «радість» місцевих жителів від зустрічі з окупантами. Для підготовки відповідних матеріалів Маріуполь напередодні відвідував рашистський пропагандист Володимир Соловйов та очільник окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін.

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