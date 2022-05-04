У Токмаку росіяни масово переодягаються у форму ЗСУ

У місті Токмак, що в Запорізькій області, окупанти почали масово переодягатися у форму Збройних Сил України. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Відомо, що з 3 травня російські окупанти у Токмаку почали масово переодягатися в однострій ЗСУ. Для цього навіть налагодили пошив форми.

«Не виключено здійснення провокативних дій такими «вирядженими» підрозділами з метою компрометування українських військових на окупованих територіях та нападами ДРГ на лінії зіткнення», – вказано у повідомленні.

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