ОСТАННІ НОВИНИ

Садовий розповів про стан поранених після ракетного удару по Львову

Наталя Дуляба

|

Внаслідок ракетних ударів, завданих по Львову 3 травня, постраждали двоє чоловіків віком 58 та 24 роки. Їх уже прооперували, загрози життю немає. Про це під час брифінгу 4 травня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

«Перший постраждалий, 58 років, родом із Закарпаття. Ударна хвиля відкинула його фактично до стіни. Удар в грудну клітку, розрив однієї легені. Чоловіка вже прооперували. В принципі загрози його життю немає. Другий потерпілий – 24-річний львів’янин. Дістав осколкові поранення рук і ніг. Операцію зробили, витягнули частину уламків, але треба буде робити ще одну операцію. Загрози життю теж нема», – сказав мер.

Зазначимо, що ввечері 3 травня на Львівщину летіли шість ворожих ракет. Дві з них збила ППО, три влучили в електричні підстанції залізниці у Львові, ще одна долетіла до Закарпаття і там вразила залізничну електропідстанцію.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що росіяни цілеспрямовано били по залізниці, щоб уразити ланцюжки постачання допомоги з-за кордону.

Залізничні підстанції зазнали критичних руйнувань, служби працюють над їхнім відновленням. Максим Козицький наголосив, що зараз залучили всі можливі варіанти і резерви для відновлення руху потягів та можливості перевезення вантажів. Тож частково поїзди змогли відновити свій рух, втім затримки є й досі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії

Українська митниця не спромоглася ввести анонсовані обмеження і продовжила розмитнення автомобілів для власних потреб ук...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів