Садовий розповів про стан поранених після ракетного удару по Львову

Внаслідок ракетних ударів, завданих по Львову 3 травня, постраждали двоє чоловіків віком 58 та 24 роки. Їх уже прооперували, загрози життю немає. Про це під час брифінгу 4 травня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

«Перший постраждалий, 58 років, родом із Закарпаття. Ударна хвиля відкинула його фактично до стіни. Удар в грудну клітку, розрив однієї легені. Чоловіка вже прооперували. В принципі загрози його життю немає. Другий потерпілий – 24-річний львів’янин. Дістав осколкові поранення рук і ніг. Операцію зробили, витягнули частину уламків, але треба буде робити ще одну операцію. Загрози життю теж нема», – сказав мер.

Зазначимо, що ввечері 3 травня на Львівщину летіли шість ворожих ракет. Дві з них збила ППО, три влучили в електричні підстанції залізниці у Львові, ще одна долетіла до Закарпаття і там вразила залізничну електропідстанцію.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що росіяни цілеспрямовано били по залізниці, щоб уразити ланцюжки постачання допомоги з-за кордону.

Залізничні підстанції зазнали критичних руйнувань, служби працюють над їхнім відновленням. Максим Козицький наголосив, що зараз залучили всі можливі варіанти і резерви для відновлення руху потягів та можливості перевезення вантажів. Тож частково поїзди змогли відновити свій рух, втім затримки є й досі.

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