Через обстріли затримуються потяги до Львова

Ввечері 3 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по залізничних підстанціях України. Через це затримується низка потягів до Львова. Про це йдеться у Facebook «Укрзалізниці».

«У зв’язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій низка поїздів прямуватиме із затримкою», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, наразі затримано поїзди на під’їзді до Львова.

В «Укрзалізниці» зауважили, що інформація постійно оновлюється і закликали стежити за офіційними повідомленнями на сайті перевізника.

Як повідомляв Львівський портал ввечері 3 квітня російські окупанти знову атакували Львівщину. Вибухи було чути у Львові та області. Наразі в частині Львова є перебої з електропостачанням.

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