На Харківщині ЗСУ повернули контроль над Руською Лозовою і відбили ще кілька сіл

Під час наступу у Харківській області українські військові повернули собі контроль над важливим населеним пунктом, Руською Лозовою, а також відбили в окупантів ще кілька сіл. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Руську Лозову все-таки повернули під наш контроль попри загострення та втрати. Так, на Харківщині здійснювалась операція наступу і Збройні Мили України відновили контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське, Прилесне», – написала вона.

Ганна Маляр додала, що операцію планували під керівництвом командувача Сухопутних Військ України генерал-полковника Олександра Сирського.

Зазначимо, що село Руська Лозова ЗСУ звільнили від російських окупантів 29 квітня. Воно розташоване на трасі Харків – Бєлгород. Це стратегічно важливий несений пункт, із якого ворог обстрілював Харків.

Нагадаємо, наприкінці квітня українські військові на Харківщині також звільнили села Безруки, Слатине, Прудянка та Кутузівка.

Загалом станом на кінець квітня Збройні Сили України деокупували вже 931 населений пункт.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.